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Смерть українця Никифоренка: у Польщі затримано 8 осіб, троє правоохоронців залишилися без роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У межах розслідування обставин смерті громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлавському витверезнику в Польщі 30 липня цього року затримано вісім осіб. Про це повідомляє польська радістанція RMF FM, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що вісім осіб затримано у справі про загибель Дмитра Никифоренка. Четверо затриманих на момент смерті українця були співробітниками правоохоронних органів, повідомили журналісти.

Затримання були проведені за запитом районної прокуратури Щецина. Саме туди, як повідомляється, остаточно перевели слідство у цій справі.

Слідчі виясняють, чи мало місце перевищення повноважень щодо українця і чи сприяла його смерті будь-яка з підозрюваних осіб.

Як повідомив кореспондент RMF FM, допити затриманих тривають. Прокуратура не хоче розкривати висунуті їм звинувачення.

Варто також відзначити, що, за інформацією видання Gazeta Wrocławska, троє правоохоронців, що доставили Никифоренка в витверезник в день трагедії, залишилися без роботи. Перший був звільнений 10 вересня, другий - 23 вересня, третій - 5 жовтня.

Контекст

2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть в витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, щодо хлопця застосували газ, били кулаками і кийками і душили.

Генеральне консульство України в Кракові розпочало взаємодіяти з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка. Пізніше Україна направила Міністерству закордонних справ Польщі ноту через смерть українця.

Польські ЗМІ писали про те, що в республіці почалося розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими у Вроцлаві.

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