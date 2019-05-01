Смерть работников избирательных комиссий в Индонезии: число погибших увеличилось до 318
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Индонезии во время выборов и в течение последующих 12 дней подсчета голосов, из-за переутомления умерли 318 сотрудники избирательных комиссий, более 2 тысяч попали в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“318 человек, которые подсчитывали голоса на выборах в Индонезии, умерли от переутомления. Более 2 тысяч попали в больницы”, — говорится в издании.
Ранее сообщалось, что в Индонезии погибли более 270 работников избирательных комиссий.
Напомним, это однодневное голосование стало “самым масштабным в истории” и цифры впечатляют. “Участвовать могли 193 миллиона человек — на участки пришли 80 процентов из них. Каждый должен был заполнить 5 бюллетеней — выбирали и президента, и депутатов парламента, и региональные власти. А считают документы вручную”.
Итоги подводить еще почти месяц — окончательные результаты озвучат 22 мая.
Оба кандидата в президенты — и действующий лидер Джоко Видодо, и его конкурент, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто — уже объявили о своей победе, но в процессе подсчета в уверенно лидирует действующий президент — Видодо, опережая своего единственного соперника как минимум на 10%.