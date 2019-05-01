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7 марта, 19:45 • 107115 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111141 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113842 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114723 просмотра

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7 марта, 08:52 • 143214 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115299 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140183 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144972 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

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Смерть работников избирательных комиссий в Индонезии: число погибших увеличилось до 318

Смерть работников избирательных комиссий в Индонезии: число погибших увеличилось до 318

Киев  •  УНН

 • 9614 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Индонезии во время выборов и в течение последующих 12 дней подсчета голосов, из-за переутомления умерли 318 сотрудники избирательных комиссий, более 2 тысяч попали в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“318 человек, которые подсчитывали голоса на выборах в Индонезии, умерли от переутомления. Более 2 тысяч попали в больницы”, — говорится в издании.

Ранее сообщалось, что в Индонезии погибли более 270 работников избирательных комиссий.

Напомним, это однодневное голосование стало “самым масштабным в истории” и цифры впечатляют. “Участвовать могли 193 миллиона человек — на участки пришли 80 процентов из них. Каждый должен был заполнить 5 бюллетеней — выбирали и президента, и депутатов парламента, и региональные власти. А считают документы вручную”.

Итоги подводить еще почти месяц — окончательные результаты озвучат 22 мая.

Оба кандидата в президенты — и действующий лидер Джоко Видодо, и его конкурент, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто — уже объявили о своей победе, но в процессе подсчета в уверенно лидирует действующий президент — Видодо, опережая своего единственного соперника как минимум на 10%.

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