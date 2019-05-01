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Смерть працівників виборчих комісій в Індонезії: кількість загиблих збільшилась до 318

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В Індонезії під час виборів та протягом подальших 12 днів підрахунку голосів, через перевтому померли 318 співробітники виборчих комісій, понад 2 тисяч потрапили у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

"318 людей, які підраховували голоси на виборах в Індонезії, померли від перевтоми. Понад 2 тисячі потрапили до лікарень", - йдеться у виданні.

Раніше повідомлялось, що в Індонезії померли понад 270 працівників виборчих комісій.

Нагадаємо, це одноденне голосування стало "наймасштабнішим в історії – і цифри вражають. Брати участь могли 193 мільйони осіб – на дільниці прийшли 80 відсотків із них. Кожен мав заповнити 5 бюлетенів – обирали і президента, і депутатів парламенту, і регіональну владу. А рахують документи вручну".

Підсумки підбиватимуть іще майже місяць – остаточні результати озвучать 22 травня.

Обидва кандидати в президенти – і чинний лідер Джоко Відодо, і його конкурент, генерал-лейтенант у відставці Прабово Субіанто – вже оголосили про свою перемогу, але в процесі підрахунку до впевнено лідирує чинний президент - Відодо, випереджаючи свого єдиного суперника як мінімум на 10%.

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