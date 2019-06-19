Смерть нардепа Тымчука: активисты и знакомые не верят в несчастный случай

Так, народный депутат фракции "Народный Фронт" в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам, что не верит ни в версию самоубийства, ни в версию несчастного случая.

"Дмитрий - профессиональный военный и с оружием провел больше половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения с собственным оружием. 99%, что не так", - отметил Андрей Тетерук.

К такому же мнению склоняется и военный журналист Мирослав Гай.

"Я не верю в неосторожное обращение с оружием, это все сказки для бабушек. Да еще и в голову. Во время чистки ... Бред. Дмитрий Тымчук был профессиональным военным, а не тем, кто заглядывает в заряженный пистолет держа палец на крючке", - написал Гай на своей странице в Facebook.

Выразил сомнение в версии несчастного случая и помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Дмитрий Тимчук был профессиональным военным. Вообще не употреблял алкоголя. Версия о случайном выстреле выглядит сомнительной ... Нам будет тебя не хватать", - написал Олег Слободян в Facebook.

Кроме того, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, выражая соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука, отметил, что Дмитрий активно противодействовал технологиям российских спецслужб.

"Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал о фактах присутствия российских регулярных войск в Крыму и на Донбассе, об объемах мародерства и особенности паспортизации ЛДНР по-русски", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука.

В частности, не исключают и версию убийства народного депутата.

Кроме того, в полиции сообщили, что в квартире на момент трагедии с нардепом Тимчуком находилась еще один человек.