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Смерть нардепа Тимчука: активісти та знайомі не вірять у нещасний випадок

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Низка активістів, військових та знайомих народного депутата Дмитра Тимчука не вірять в те, що його загибель була нещасним випадком, передає УНН.

Смерть нардепа Тимчука: активісти та знайомі не вірять у нещасний випадок

Так, народний депутат фракції "Народний Фронт" у кулуарах Верховної Ради заявив журналістам, що не вірить ні у версію самогубства, ні у версію нещасного випадку.

"Дмитро – професійний військовий і зі зброєю провів більше половини життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі. Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув у результаті недбалого ставлення з власною зброєю. 99%, що це неправда", - зазначив Андрій Тетерук.

До такої ж думки схиляється і військовий журналіст Мирослав Гай. 

"Я не вірю в необережне поводження зі зброєю, це все казки для бабусь. Та ще й в голову. Під час чистки... Маячня. Дмитро Тимчук був фаховим військовим, а не тим, хто заглядає у заряджений пістолет тримаючи пальця на гачку"¸ - написав Гай на своїй сторінці у Facebook.

Висловив сумнів щодо версії нещасного випадку і помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. 

"Дмитро Тимчук був професійним військовим. Взагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною... Нам буде тебе не вистачати", - написав Олег Слободян у Facebook.

Крім того, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, висловлюючи співчуття рідним та близьким Дмитра Тимчука, наголосив, що Дмитро активно протидіяв технологіям російських спецслужб. 

"Саме Дмитро Тимчук першим розповів про факти присутності російських регулярних військ в Криму та Донбасі, про обсяги мародерства і особливості паспортизації ЛДНР по-російськи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві у власній квартирі координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук отримав вогнепальне поранення

Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука

Зокрема, не виключають і версію вбивства народного депутата.

Крім того, у поліції повідомили, що у квартирі на момент трагедії з нардепом Тимчуком перебувала ще одна людина

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