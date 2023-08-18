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Вкусная и безопасная еда с собой: Döner Маркет заработал в новом семейном формате с функцией DRIVE

Вкусная и безопасная еда с собой: Döner Маркет заработал в новом семейном формате с функцией DRIVE

Киев • УНН

 • 1362070 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сеть заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, которую развивает компания МХП совместно с партнерами, пополнилась новым заведением – DRIVE+семейный формат. В нем можно за минуты взять с собой перекус в автомобиль или сделать остановку для отдыха в дороге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании МХП.

Детали

Заведение заработало в Зазимье Киевской области. Особенность нового Döner Маркет в миксе форматов.

«DRIVE – для тех, кто хочет получить свой заказ за несколько минут, не выходя из авто, чтобы потом вкусно и безопасно перекусить в дороге или дома.

Семейное заведение – для гостей, которым нужно отдохнуть и насладиться любимыми блюдами или же весело провести время с друзьями или детьми. Для этого Döner Маркет оборудован летней террасой с детской площадкой, а меню расширено – кроме классических донеров и шаурмы есть пицца, бургеры, а также позиции для детей», - рассказали в МХП.

Новый формат DRIVE+семейное заведение в сети Döner Маркет – это шаг навстречу нашему потребителю в удобстве и комфорте, говорит руководитель управления по работе с франчайзи МХП Дмитрий Озеран.

«Здесь есть все, чтобы качественно провести время с семьей: вкусная и безопасная еда для взрослых и детей, детская площадка и аниматор по воскресеньям, терраса для отдыха, удобные посадочные места, парковка. Те же, кто планирует смаковать дома или в дороге, может забрать заказ на машине. Мы предлагаем людям вкусную и безопасную еду, качественный сервис и выбор удобного варианта для каждого визита», — добавил он.

МХП, как кулинарная компания, работает ежедневно, предлагая потребителям максимально широкий ассортимент качественных и вкусных продуктов питания.

Развитие Döner Маркетов – одно из направлений этой работы. Компания с партнерами активно открывает новые заведения фастфуда, и по состоянию на август 2023 года их уже более 150 в 20-ти областях Украины. А еще – растет количество форматов.

«В 2020-м году Döner Маркеты начинались с моноформатов: продажи из окошка и маленьких кафе. Сейчас сеть представлена в торговых центрах, открываются крупные заведения. Уже существуют Döner Маркет кафе с посадочными местами, корнеры в «Мясомаркетах», удобные компактные точки продаж, форматы to go в фасадах торговых центров. Есть даже передвижной Döner Truck. Новый формат DRIVE+семейное заведение удовлетворяет две разные потребности потребителя — быстрый перекус или возможность провести время с близкими в комфортном месте», — комментирует руководитель Центра развития HoReCa МХП Наталья Шадчнева.

Döner Маркет — сеть с понятной шаурмой от «Нашей Рябы». В заведениях сети гости всегда могут попробовать шаурму и донер, которые готовят из качественного мяса «Наша Ряба» и Skott Smeat, а также наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. МХП открывает как собственные заведения сети, так и с партнерами-франчайзи. Независимо от того, открыт магазин компанией или франчайзи, в нем всегда сытно, вкусно, а главное – безопасно.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро- и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на август 2023 года МХП развивает более 1500 торговых точек различной направленности. Кроме заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба», «Украинский цыпленок».

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