Смачна і безпечна їжа з собою: Döner Маркет запрацював у новому сімейному форматі з функцією DRIVE

Деталі

Заклад запрацював у Зазим’ї Київської області. Особливість нового Döner Маркет у міксі форматів.

«DRIVE – для тих, хто хоче отримати своє замовлення за кілька хвилин, не виходячи з авто, щоб потім смачно й безпечно перекусити в дорозі або вдома.

Сімейний заклад – для гостей, яким треба перепочити й насолодитися улюбленими стравами або ж весело провести час із друзями чи дітьми. Для цього Döner Маркет обладнаний літньою терасою з дитячим майданчиком, а меню розширене – крім класичних донерів і шаурми є піца, бургери, а також позиції для дітей», - розповіли в МХП.

Новий формат DRIVE+сімейний заклад у мережі Döner Маркет – це крок назустріч нашому споживачеві у зручності та комфорті, каже керівник управління по роботі з франчайзі МХП Дмитро Озеран.

«Тут є все, щоб якісно провести час з родиною: смачна і безпечна їжа для дорослих та дітей, дитячий майданчик та аніматор по неділях, тераса для відпочинку, зручні посадкові місця, парковка. Ті ж, хто планує смакувати вдома чи в дорозі, може забрати замовлення на машині. Ми пропонуємо людям смачну й безпечну їжу, якісний сервіс і вибір зручного варіанту для кожного візиту», — додав він.

МХП як кулінарна компанія працює щодня, пропонуючи споживачам максимально широкий асортимент якісних і смачних продуктів харчування.

Розвиток Döner Маркетів – один із напрямів цієї роботи. Компанія з партнерами активно відкриває нові заклади фастфуду, і станом на серпень 2023 року їх уже понад 150 у 20-ти областях України. А ще – зростає кількість форматів.

«У 2020-му році Döner Маркети починалися з моноформатів: продажу з віконця та маленьких кафе. Зараз мережа представлена у торгових центрах, відкриваються великі заклади. Уже існують Döner Маркет кафе з посадковими місцями, корнери у «М’ясомаркетах», зручні компактні точки продажу, формати to go у фасадах торгових центрів. Є навіть пересувний Döner Truck. Новий формат DRIVE+сімейний заклад задовольняє дві різні потреби споживача — швидкий перекус або можливість провести час з близькими у комфортному місці», — кементує керівниця Центру розвитку HoReCa МХП Наталія Шадчнєва.

Döner Маркет — мережа із зрозумілою шаурмою від «Нашої Ряби». У закладах мережі гості завжди можуть скуштувати шаурму та донер, які готують з якісного м’яса «Наша Ряба» та Skott Smeat, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі й інші страви. МХП відкриває як власні заклади мережі, так і з партнерами-франчайзі. Незалежно від того, відкритий магазин компанією чи франчайзі, у ньому завжди ситно, смачно, а головне – безпечно.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро- та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на серпень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Крім закладів смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».