Смачна і безпечна їжа з собою: Döner Маркет запрацював у новому сімейному форматі з функцією DRIVE

ukru
29 березня, 17:57 • 273589 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366441 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303460 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338430 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303292 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221129 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205733 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164978 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536581 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175533 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40473 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46927 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33038 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34498 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 24127 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393764 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536583 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569899 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566899 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205537 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366445 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175505 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166378 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137267 перегляди
Актуальне
Смачна і безпечна їжа з собою: Döner Маркет запрацював у новому сімейному форматі з функцією DRIVE

Смачна і безпечна їжа з собою: Döner Маркет запрацював у новому сімейному форматі з функцією DRIVE

Київ • УНН

 • 1362072 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мережа закладів смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, яку розвиває компанія МХП спільно з партнерами, поповнилася новим закладом – DRIVE+сімейний формат. У ньому можна за хвилини взяти з собою перекус в авто чи зробити зупинку для перепочинку в дорозі, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії МХП.

Деталі

Заклад запрацював у Зазим’ї Київської області. Особливість нового Döner Маркет у міксі форматів.

«DRIVE – для тих, хто хоче отримати своє замовлення за кілька хвилин, не виходячи з авто, щоб потім смачно й безпечно перекусити в дорозі або вдома.

Сімейний заклад – для гостей, яким треба перепочити й насолодитися улюбленими стравами або ж весело провести час із друзями чи дітьми. Для цього Döner Маркет обладнаний літньою терасою з дитячим майданчиком, а меню розширене – крім класичних донерів і шаурми є піца, бургери, а також позиції для дітей», - розповіли в МХП.

Новий формат DRIVE+сімейний заклад у мережі Döner Маркет – це крок назустріч нашому споживачеві у зручності та комфорті, каже керівник управління по роботі з франчайзі МХП Дмитро Озеран.

«Тут є все, щоб якісно провести час з родиною: смачна і безпечна їжа для дорослих та дітей, дитячий майданчик та аніматор по неділях, тераса для відпочинку, зручні посадкові місця, парковка. Ті ж, хто планує смакувати вдома чи в дорозі, може забрати замовлення на машині. Ми пропонуємо людям смачну й безпечну їжу, якісний сервіс і вибір зручного варіанту для кожного візиту», — додав він.

МХП як кулінарна компанія працює щодня, пропонуючи споживачам максимально широкий асортимент якісних і смачних продуктів харчування.

Розвиток Döner Маркетів – один із напрямів цієї роботи. Компанія з партнерами активно відкриває нові заклади фастфуду, і станом на серпень 2023 року їх уже понад 150 у 20-ти областях України. А ще – зростає кількість форматів.

«У 2020-му році Döner Маркети починалися з моноформатів: продажу з віконця та маленьких кафе. Зараз мережа представлена у торгових центрах, відкриваються великі заклади. Уже існують Döner Маркет кафе з посадковими місцями, корнери у «М’ясомаркетах», зручні компактні точки продажу, формати to go у фасадах торгових центрів. Є навіть пересувний Döner Truck. Новий формат DRIVE+сімейний заклад задовольняє дві різні потреби споживача — швидкий перекус або можливість провести час з близькими у комфортному місці», — кементує керівниця Центру розвитку HoReCa МХП Наталія Шадчнєва.

Döner Маркет — мережа із зрозумілою шаурмою від «Нашої Ряби». У закладах мережі гості завжди можуть скуштувати шаурму та донер, які готують з якісного м’яса «Наша Ряба» та Skott Smeat, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі й інші страви. МХП відкриває як власні заклади мережі, так і з партнерами-франчайзі. Незалежно від того, відкритий магазин компанією чи франчайзі, у ньому завжди ситно, смачно, а головне – безпечно.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро- та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на серпень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Крім закладів смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06