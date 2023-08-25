"Служили и служат": в МФК "Прикарпатье" отреагировали на разоблачение ГБР фиктивного зачисления на службу местных футболистов

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"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года... Ждем объективного расследования", - говорится в заявлении клуба.

Детали

Представители "Полесья" отметили, что с апреля прошлого года часть команды была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом, другая - продолжает проходить службу и участвует в команде "Прикарпатье-ЗСУ".

В материале от 17 апреля, опубликованном на сайте клуба, говорится о том, что основная команда МФК "Прикарпатье" "почти в полном составе стала в ряды Вооруженных сил Украины".

"14 футболистов и тренеры ивано-франковского клуба приняли присягу на верность украинскому народу. Это абсолютно беспрецедентный случай с начала войны, когда футбольная команда Первой лиги единогласно принимает решение о мобилизации", - отмечалось в сообщении.

Ранее

ГБР в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города и местных футболистов. Те получали возможность фактически не проходить военную службу, им предоставляли денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств.