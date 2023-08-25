"Служили і служать": у МФК "Прикарпаття" відреагували на викриття ДБР фіктивного зарахування на службу місцевих футболістів

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"Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК "Прикарпаття", і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року... Чекаємо обʼєктивного розслідування", - йдеться в заяві клубу.

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Представники "Полісся" зазначили, що з квітня минулого року частина команди була демобілізована і припинила співпрацю з клубом, інша - далі проходить службу і бере участь у команді "Прикарпаття-ЗСУ".

В матеріалі від 17 квітня, опублікованому на сайті клубу, йдеться про те, що основна команда МФК "Прикарпаття" "майже у повному складі стала до лав Збройних сил України".

"14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові. Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію", - зазначалося у повідомленні.

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ДБР в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста та місцевих футболістів. Ті отримували можливість фактично не проходити військову службу, їм надавали грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.