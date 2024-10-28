Служебное расследование по инвалидности прокуроров Хмельницкой области может длиться до двух месяцев - Офис Генпрокурора

Служебное расследование относительно правомерности получения инвалидности прокурорами Хмельницкой области может длиться до двух месяцев. Его проводят с 16 октября. Об этом со ссылкой на ответ Офиса Генпрокурора на запрос сообщило «Суспільне Хмельницький», пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Офис Генпрокурора ссылается на Инструкцию о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров. В соответствии с пунктом 10 раздела 3 документа служебное расследование проводят в срок не более чем один месяц со дня его назначения.

«В случае необходимости по мотивированному рапорту (служебной записке) председателя комиссии определенный срок может быть продлен должностным лицом, которым назначено служебное расследование, о чем издается соответствующий приказ. Общий срок проведения служебного расследования не может превышать двух месяцев», - говорится в ответе на запрос.

В Инструкции указано, если последний день срока проведения служебного расследования приходится на выходной, то его заканчивают на следующий рабочий день.

«Время временной потери трудоспособности прокурора, в отношении которого проводится служебное расследование, его пребывания на лечении, в отпуске, служебной командировке или отсутствия по другим документально подтвержденным причинам в срок проведения служебного расследования не засчитывается», - написали в ответе на запрос в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

После появления в медиа 16 октября информации о получении групп инвалидности около 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

На 20 октября, по данным Офиса Генпрокурора, установили, что 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность. 80% из них, 50 человек, получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

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