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Службове розслідування щодо інвалідності прокурорів Хмельниччини може тривати до двох місяців - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 15735 перегляди

Офіс Генпрокурора проводить службове розслідування щодо правомірності отримання інвалідності прокурорами Хмельницької області.

Службове розслідування щодо інвалідності прокурорів Хмельниччини може тривати до двох місяців - Офіс Генпрокурора

Службове розслідування щодо правомірності отримання інвалідності прокурорами Хмельницької області може тривати до двох місяців. Його проводять з 16 жовтня. Про це з посиланням на відповідь Офісу Генпрокурора на запит повідомило "Суспільне Хмельницький", пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Офіс Генпрокурора посилається на Інструкцію про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів. Відповідно до пункту 10 розділу 3 документа службове розслідування проводять у строк не більше ніж один місяць з дня його призначення.

"У разі потреби за мотивованим рапортом (службовою запискою) голови комісії визначений строк може бути продовжено посадовою собою, якою призначено службове розслідування, про що видається відповідний наказ. Загальний строк проведення службового розслідування не може перевищувати двох місяців", - ідеться у відповіді на запит.

В Інструкції зазначено, якщо останній день строку проведення службового розслідування припадає на вихідний, то його закінчують наступного робочого дня.

"Час тимчасової втрати працездатності прокурора, стосовно якого проводиться службове розслідування, його перебування на лікуванні, у відпустці, службовому відрядженні або відсутності з інших документально підтверджених причин до строку проведення службового розслідування не зараховується", - написали у відповіді на запит в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

Після появи у медіа 16 жовтня інформації про отримання груп інвалідності близько 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

На 20 жовтня, за даними Офісу Генпрокурора, встановили, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність. 80% з них, 50 людей, отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

Генпрокурор Костін подав у відставку22.10.24, 17:08 • 34069 переглядiв

Юлія Шрамко

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