Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 782 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасены семь человек, 75 зданий и три единицы автотракторной техники.