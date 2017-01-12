Служащих почты уличили в растрате госсредств в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Закарпатской области служащие государственного почтового предприятия растратили более 75 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Установлено, что должностные лица государственного почтового предприятия перечислили в качестве аванса за проведение ремонтных работ в одном из почтовых отделений государственные средства в сумме более 75 тыс. грн, однако фактически такие работы не проведены, так же как и не были возвращены перечисленные за это деньги.
По данному факту прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.