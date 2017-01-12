Службовців пошти викрили на розтраті держкоштів на Закарпатті

Наразі встановлено, що службові особи державного поштового підприємства перерахували в якості авансу за проведення ремонтних робіт у одному з поштових відділень державні кошти в сумі понад 75 тис. грн, однак фактично такі роботи не проведено, так само як і не було повернуто перераховані за це кошти.

За цим фактом прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.

Слідчі дії тривають.