Служащие предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, пытались разворовать 13 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Прокуратурой Киевской области начато производство в отношении должностных лиц государственного предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, которые пытались завладеть более 13 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Прокуратурой Киевской области установлены факты совершения преступных действий, направленных на завладение бюджетными средствами на сумму более 13 млн гривен через тендерные торги.
Установлено, что должностными лицами государственного предприятия, которое следит за материальным обеспечением и функционированием Чернобыльской АЭС, как заказчик государственных закупок по спецодежды для работников предприятия, не проверено достоверность и соответствие документов тендерного предложения одного из участников тендерной документации. В связи с чем, не отклонены указанные предложения и не принято решение о признании торгов несостоявшимися.
В дальнейшем, по результатам закупки, победителем конкурса признано предприятие, которое предоставило предложения по самой низкой цене. Однако, победитель тендера отказался от заключения договора о закупке товаров и победителем было признано следующего участника с самой высокой ценой, которым проведена закупка товара в общества, отказалось от заключения договора. При этом сумма закупка вдвое превысила стоимость приобретенного товара.
По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ст.366 (служебный подлог) и ст.367 (служебная халатность) УК Украины.
Как сообщал УНН, должное лицо НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн.