Служащие предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, пытались разворовать 13 млн грн

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69525 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167113 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114478 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107344 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157986 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Служащие предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, пытались разворовать 13 млн грн

Служащие предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, пытались разворовать 13 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Прокуратурой Киевской области начато производство в отношении должностных лиц государственного предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, которые пытались завладеть более 13 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. 

Прокуратурой Киевской области установлены факты совершения преступных действий, направленных на завладение бюджетными средствами на сумму более 13 млн гривен через тендерные торги.

Установлено, что должностными лицами государственного предприятия, которое следит за материальным обеспечением и функционированием Чернобыльской АЭС, как заказчик государственных закупок по спецодежды для работников предприятия, не проверено достоверность и соответствие документов тендерного предложения одного из участников тендерной документации. В связи с чем, не отклонены указанные предложения и не принято решение о признании торгов несостоявшимися.

В дальнейшем, по результатам закупки, победителем конкурса признано предприятие, которое предоставило предложения по самой низкой цене. Однако, победитель тендера отказался от заключения договора о закупке товаров и победителем было признано следующего участника с самой высокой ценой, которым проведена закупка товара в общества, отказалось от заключения договора. При этом сумма закупка вдвое превысила стоимость приобретенного товара.

По указанным фактам зарегистрировано уголовное производство по ст.366 (служебный подлог) и ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Как сообщал УНН, должное лицо НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн.

 

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