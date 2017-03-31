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Службовці підприємства, що обслуговує Чорнобильську АЕС, намагались розкрасти 13 млн грн

Службовці підприємства, що обслуговує Чорнобильську АЕС, намагались розкрасти 13 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Прокуратурою Київської області розпочато провадження щодо службових осіб державного підприємства, що обслуговує Чорнобильську АЕС, які намагались заволодіти понад 13 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київські області.

Прокуратурою Київської області встановлено факти вчинення злочинних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами на суму більше 13 млн гривень через тендерні торги.

З’ясовано, що службовими особами державного підприємства, яке слідкує за матеріальним забезпечення та функціонуванням Чорнобильської АЕС, як замовником державних закупівель по спецодягу для працівників підприємства, не перевірено достовірність та відповідність документів тендерної пропозиції одного з учасників тендерної документації. У зв’язку з чим, не відхилено вказані пропозиції та не прийнято рішення про визнання торгів такими, що не відбулись.

У подальшому, за результатами закупівлі, переможцем конкурсу визнано суб’єкт господарювання, який надав пропозиції із найнижчою ціною. Однак, переможець тендеру відмовився від укладення договору про закупівлю товарів і переможцем було визнано наступного учасника із найвищою ціною, яким проведено закупівлю товару у товариства, що відмовилось від укладення договору. При цьому сума закупівля удвічі перевищила вартість придбаного товару.

За вказаними фактами зареєстровано кримінальне провадження за ст.366 (службове підроблення) та ст.367 (службова недбалість) КК України.

Як повідомляв УНН, посадовця НАН України судитимуть за розтрату 21 млн грн.

 

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