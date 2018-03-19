Служба занятости о неофициальном трудоустройстве: единственный выход - искать новую легальную работу

“Сейчас рассматривается новый проект закона о занятости, где работодателям будет предложено много новых форм для трудоустройства украинцев. При этом пенсионная реформа, которая уже внедрена в Украине должна мотивировать, прежде всего, человека, чтобы он работал легально, потому что ему нужен страховой стаж. В Украине есть такие работодатели, которые не трудоустраивают официально, но думаю, в этом законе также будут прописаны какие-то новые нормы работы с такими работодателями и штрафы. Но пока украинцам остается только искать новую легальную работу”, - сказала она.

Как уточнила Жовтяк, комментируя вопрос “серых” зарплат, то этим вопросом занимается Гоструда.

“Насколько мне известно, сейчас мораторий на проверку работодателей сняли. Это полномочия Гоструда проверять такие предприятия, которых также много. Такие случаи не единичны, когда, например, Госслужба занятости получает вакансию с уровнем зарплаты в 12 тысяч гривен, а при проверке через Пенсионный фонд видим, что оплачивают 3 723 грн — минималку”, - отметила она.

Напомним, люди, которые работают неофициально, по достижению пенсионного возраста могут рассчитывать только на государственную социальную помощь или собирать на пенсию, делая взносы в негосударственные пенсионные фонды.