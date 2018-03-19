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Служба зайнятості про неофіційне працевлаштування: єдиний вихід – шукати нову легальну роботу

Служба зайнятості про неофіційне працевлаштування: єдиний вихід – шукати нову легальну роботу

Київ • УНН

 • 21891 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Поки що українці, які працюють неофіційно, мають єдиний вихід – шукати нову легальну роботу. Про це у коментарі УНН повідомила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, відповідаючи на запитання щодо вирішення проблеми неформальної зайнятості.

“Наразі розглядається новий проект закону про зайнятість, де роботодавцям буде запропоновано багато нових форм для працевлаштування українців. При цьому пенсійна реформа, яка вже запроваджена в Україні має мотивувати, передусім, людину, щоб вона працювала легально, тому що їй потрібен страховий стаж. В Україні є такі роботодавці, які не влаштовують офіційно, але думаю, в цьому законі також будуть прописані якісь нові норми роботи з такими роботодавцями та штрафи. Але поки що українцям лишається тільки те, щоб шукати нову легальну роботу”, — сказала вона.

Як уточнила Жовтяк, коментуючи питання “сірих” зарплат, то цим питанням опікується Держпраці.

“На скільки мені відомо, зараз мораторій на перевірку роботодавців зняли. Це повноваження Держпраці перевіряти такі підприємства, яких також багато. Є багато таких випадків, коли, наприклад, Держслужба зайнятості отримує вакансію із рівнем зарплати в 12 тисяч гривень, а при перевірці через Пенсійний фонд бачимо, що оплачують 3 723 грн — мінімалку”, — зауважила вона.

Нагадаємо, люди, які працюють неофіційно, по досягненню пенсійного віку можуть розраховувати лише на державну соціальну допомогу або збирати на пенсію, роблячи внески до недержавних пенсійних фондів.

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