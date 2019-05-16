Слушания по делу Украины против России появились в повестке ЕСПЧ

Так, слушание Большой палаты при Европейском суде по правам человека назначено на 9:15 (10:15 по Киеву) 11 сентября 2019 года.

На рассмотрении Суда, начиная с 2014 года, находилось пять межгосударственных заявлений Украина-Россия:



Украина против России (VIII) (жалоба № 55855/18) относительно событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Украина против России (VII) (жалоба № 38334/18), в которой указано, что задержание и преследование граждан Украины по различным уголовным обвинениям является политически мотивированым.



Украина против России (жалоба № 20958/14) относительно Крыма.



Украина против России (жалоба № 8019/16) относительно Восточной Украины.



Украина против России (II) (заявление № 43800/14) о предполагаемом похищении трех групп детей на востоке Украины и трех случаях их временного перемещения в Россию в период с июня по август 2014 года.



Также существовало еще одно дело - Украина против России (III) (№ 49537/14), которое было прекращено после того, как украинское правительство заявило, что не желает его продолжать.

Напомним, ранее уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина сообщил, что ЕСПЧ назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ.