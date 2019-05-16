Слухання у справі України проти Росії з'явилися у порядку денному ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Європейський суд з прав людини вказав дату слухання за скаргою України проти Росії в календарі слухань на сайті суду, передає УНН.
Так, слухання Великої палати при Європейському суді з прав людини призначено на 9:15 (10:15 за Києвом) 11 вересня 2019 року.
На розгляді Суду, починаючи з 2014 року, перебувало п'ять міждержавних заяв Україна-Росія:
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- Україна проти Росії (VIII) (скарга № 55855/18) щодо подій у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
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- Україна проти Росії (VII) (скарга № 38334/18), в якій зазначено, що затримання і переслідування громадян України за різними кримінальними звинуваченнями є політично вмотивованими.
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- Україна проти Росії (скарга № 20958/14) щодо Криму.
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- Україна проти Росії (скарга № 8019/16) щодо Східної України.
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- Україна проти Росії (II) (заява № 43800/14) про ймовірне викрадення трьох груп дітей на сході України і три випадки їх тимчасового переміщення до Росії в період з червня по серпень 2014 року.
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Також існувала ще одну справа - Україна проти Росії (III) (№ 49537/14), яка була припинена після того, як український уряд заявив, що не бажає її продовжувати.
Нагадаємо, раніше уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина повідомив, що ЄСПЛ призначив дату слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ.