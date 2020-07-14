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"Слугу народа" Нагорняка заподозрили в попытке срыва снижения "зеленого" тарифа

"Слугу народа" Нагорняка заподозрили в попытке срыва снижения "зеленого" тарифа

Киев  •  УНН

 • 13969 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Энергетического Комитета ВР Сергей Нагорняк заявил, что не согласен с правительственным законопроектом по снижению "зеленых" тарифов, хотя сам его поддерживал на Комитете. Такое поведение нардепа советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец расценил как попытку срыва законопроекта, о чем сообщил в Facebook, передает УНН.

Отметим, речь идет о законопроекте № 3658, который закрепляет меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики. Переговоры об этом меморандуме продолжались полгода, и наконец достигнуты в июне, хотя некоторые "зеленые" бизнесмены остались недовольны существенным снижением этого тарифа.

"25 июня "комитет единогласно поддержал законопроект 3658", которым Кабинет министров Украины предлагает снизить "зеленые" тарифы, а сегодня народный депутат Сергей Нагорняк с этого Комитета заявляет, что "по мнению большинства членов нашего комитета, представленный законопроект является слишком мягким для инвесторов". Причем ни одного заседания Комитета, где это самое "большинство", о котором говорит Нагорняк, принимало бы подобное решение, не было. А если было - то хотелось бы увидеть протокол этого заседания.

Хочу напомнить, что правительственный законопроект 3658 был подготовлен командой Министерства энергетики Украины во главе с Ольгой Буславец и стал воплощением договоренностей, которые сверхтяжелыми усилиями были достигнуты с инвесторами в возобновляемую энергетику. Данный законопроект позволит сэкономить украинским потребителям около 2 млрд евро. Он был проголосован в первом чтении и альтернативы ему нет. Поэтому считаю такие заявления народного депутата Нагорняка попыткой сорвать хрупкие договоренности между инвесторами и правительством, что приведет к непредсказуемым последствиям для украинской энергетики и экономики", - подчеркнул Трохимец.

По его словам, в случае срыва законопроекта о снижении "зеленого" тарифа, Нагорняк будет нести личную политическую ответственность "за кризис, который будет следовать в случае непринятия проекта закона 3658".

Напомним, сегодня ВР проголосовала за сокращение срока подготовки законопроекта о "зеленой энергетике".

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