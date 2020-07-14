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“Слугу народа” Нагорняка запідозрили у спробі зриву зниження “зеленого” тарифу

“Слугу народа” Нагорняка запідозрили у спробі зриву зниження “зеленого” тарифу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член Енергетичного Комітету ВР Сергій Нагорняк заявив, що не згоден з урядовим законопроектом по зниженню “зелених” тарифів, хоча раніше сам його підтримував на Комітеті. Таку поведінку нардепа радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець розцінив як спробу зриву законопроекту, про що повідомив у Facebook, передає УНН.

Зазначимо, мова йде про законопроект № 3658, який закріплює меморандум між урядом та виробниками “зеленої” енергетики. Перемовини про цей меморандум тривали півроку, і нарешті були досягнуті у червні, хоча деякі “зелені” бізнесмени залишилися невдоволені занадтим зниженням цього тарифу.

“25 червня „комітет ОДНОГОЛОСНО підтримав законопроект 3658“, яким Кабінет міністрів України пропонує знизити „зелені“ тарифи, а сьогодні народний депутат Сергій Нагорняк з цього Комітету заявляє, що „на думку більшості членів нашого комітету, поданий законопроєкт є занадто м’яким для інвесторів“. Причому жодного засідання Комітету, де ця сама „більшість“, про яку говорить Нагорняк, приймала б подібне рішення, не було. А якщо було — то хотілося б побачити протокол цього засідання.

Хочу нагадати, що урядовий законопроект 3658 був підготовлений командою Міністерства енергетики України на чолі з Ольгою Буславець і став втіленням домовленностей, які надважкими зусиллями були досягнуті з інвесторами у відновлювальну енергетику. Даний законопроект дозволить заощадити українським споживачам близько 2 млрд євро. Він був проголосований у першому читанні і альтернатива йому немає. Тому вважаю такі заяви народного депутата Нагорняка спробою зірвати крихкі домовленості між інвесторами та урядом, що призведе до непередбачуваних наслідків для української енергетики та економіки”, — наголосив Трохимець.

За його словами, в разі зриву законопроекту про зниження “зеленого” тарифу, Нагорняк нестиме особисту політичну відповідальність “за кризу, яка слідуватиме у разі неприйняття проекту закону 3658”.

Нагадаємо, сьогодні ВР проголосувала за скорочення терміну підготовки законопроекту про “зелену енергетику”. 

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