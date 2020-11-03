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"Слуги" возглавят каждую шестую ОТГ в Украине

"Слуги" возглавят каждую шестую ОТГ в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Представители партии “Слуга народа” получают около 220 должностей председателей объединенных территориальных общин с 1398 возможных по стране. При этом нет ни одной области, в которой не было бы во главе ОТГ представителя президентской партии. Об этом свидетельствуют результаты проведенного партией параллельного подсчета голосов. Сейчас обработали почти 100% данных.

Также партия получит — 18,5% должностей в поселковых советах, 16,4% — в сельских советах, 17% — в городских. На выборах в областные советы партия Зеленского получает 18% мандатов. А в районные — 17% мандатов.

Бесспорным достижением власти на выборах председатель партии Александр Корниенко считает честное и прозрачное проведение, без использования административного ресурса. Он отметил, что международные наблюдатели, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, отмечают, что местные выборы прошли демократично, прозрачно, спокойно и с минимальными нарушениями, которые существенно не повлияли на результаты волеизъявления.

“Можно констатировать, что 25 октября 2020 года в Украине в очередной раз победила демократия, свободное волеизъявление, честный подсчет голосов и готовность местных лидеров брать на себя ответственность за жизнь людей в своем регионе. И местные депутаты, и мэры и главы ОТГ, избранные от „Слуги народа“, будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей”, — резюмировал Корниенко.

Напомним, что местные выборы состоялись 25 октября. Выбирали депутатов местных советов и городских голов по всей Украине. Волеизъявление впервые прошло по новому Избирательному кодексу. Он учитывает новый территориально-административное деление страны. В частности, в Украине произошло укрупнение районов, вместо 490 их теперь 136. В территориальных общинах, где более 10 тысяч избирателей, голосование прошло по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. В меньших общинах в органы местной власти выбирали по мажоритарной системе.

Украинские Национальные Новости

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