"Слуги" очолять кожну шосту ОТГ в Україні

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Представники партії “Слуга Народу” отримують близько 220 посад голів об’єднаних територіальних громад з 1398 можливих по країні. При цьому немає жодної області, в якій не було б на чолі ОТГ представника президентської партії. Про це свідчать результати проведеного партією паралельного підрахунку голосів. Наразі опрацювали майже 100% даних.

Також партія отримає — 18,5% посад у селищних радах, 16,4% — у сільських радах, 17% — у міських. На виборах до обласних рад партія Зеленського отримує 18% мандатів. А до районних — 17% мандатів.

Безперечним досягненням влади на виборах голова партії Олександр Корнієнко вважає чесне та прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу. Він зазначив, що міжнародні спостерігачі, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, зазначають, що місцеві вибори відбулися демократично, прозоро, спокійно та з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

“Можна констатувати, що 25 жовтня 2020 року в Україні вкотре перемогла демократія, вільне волевиявлення, чесний підрахунок голосів і готовність місцевих лідерів брати на себе відповідальність за життя людей у своєму регіоні. І місцеві депутати, і мери та голови ОТГ, обрані від „Слуги народу“, робитимуть все, щоб виправдати довіру своїх виборців”, — резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, що місцеві вибори відбулися 25 жовтня. Обирали депутатів місцевих рад і міських голів по всій Україні. Волевиявлення вперше пройшло за новим Виборчим кодексом. Він враховує новий територіально-адміністративний поділ країни. Зокрема, в Україні відбулося укрупнення районів, замість 490 їх тепер 136. У територіальних громадах, де понад 10 тисяч виборців, голосування пройшло за пропорційною системою з відкритими виборчими списками. У менших громадах до органів місцевої влади обирали за мажоритарною системою.

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