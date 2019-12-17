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"Слуги народа" сегодня соберутся на заседание фракции - Арахамия

"Слуги народа" сегодня соберутся на заседание фракции - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы будут рассматривать пути решения блокирования трибуны. Об этом сообщил в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Будем искать креативные пути и инновации ... я не знаю как, я не был в такой ситуации, когда все было заблокировано. Для нас это немного новая ситуация. Будем сегодня собираться фракцией и разбираться, какие есть пути решения этой ситуации", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, как "слуги народа" планируют работать с заблокированной трибуной.

Напомним, политическая фракция "Батькивщина" во время перерыва в пленарном заседании заблокировала президиум ВР.

Добавим, что Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Украинские Национальные Новости

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