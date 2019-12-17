"Слуги народу" сьогодні зберуться на засідання фракції - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, де нардепи будуть розглядати шляхи вирішення блокування трибуни. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Будемо шукати креативні шляхи та інновації... я не знаю як, я ще не був в такій ситуації, коли все було заблоковано. Для нас це трохи нова ситуація. Будемо сьогодні збиратися фракцією та розбиратися, які є шляхи вирішення цієї ситуації”, - зазначив Арахамія, відповідаючи на запитання, як "слуги народу" планують працювати із заблокованою трибуною.
Нагадаємо, політична фракція “Батьківщина” під час перерви у пленарному засіданні заблокувала президію ВР.
Додамо, що Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі. Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики.