Фракція "Батьківщина" заблокувала президію Ради під час перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Політична фракція “Батьківщина” під час перерви у пленарному засіданні заблокувала президію ВРУ, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі близько 12:45 повинні були продовжити засідання Ради після оголошеної перерви. Проте, члени фракції “Батьківщина” заблокували президію.
Голова ВРУ Дмитро Разумков із заступниками не можуть зайняти свої місця та продовжити засідання Ради. Наразі вони біля президії проводять перемовини з представниками фракції “Батьківщина”.
Нагадаємо, у Верховній Раді Україні на початку ранкового пленарного засідання оголосили перерву на 30 хвилин, щоб народні депутати та голови фракцій вийшли поспілкуватися з активістами, які зібралися біля стін ВРУ, зокрема, з вимогою зняти з розгляду законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі.