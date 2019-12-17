Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады во время перерыва

Так, парламентарии около 12:45 должны были продолжить заседание Рады после объявленного перерыва. Однако, члены фракции “Батькивщина” заблокировали президиум.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков с заместителями не могут занять свои места и продолжить заседание Рады. Сейчас они у президиума проводят переговоры с представителями фракции “Батькивщина”.

Напомним, в Верховной Раде Украины в начале утреннего пленарного заседания объявлен перерыв на 30 минут, чтобы народные депутаты и главы фракций вышли пообщаться с активистами, которые собрались у стен ВРУ, в частности, требованием снять с рассмотрения законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли.