Перерва у засіданні Ради: нардепи пішли спілкуватися з активістами під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Верховній Раді Україні у пленарному засіданні оголосили перерву на 30 хвилин, щоб народні депутати та голови фракцій вийшли поспілкуватися з активістами, які зібралися біля стін ВРУ, зокрема, з вимогою зняти з розгляду законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Про це під час засідання сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Надійшло прохання оголосити перерву на 30 хвилин. Народні депутати і голови фракцій підуть спілкуватися з представниками різних громадських груп та активістами", - сказав Разумков.
Так, оголошена перерва до 11:10.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.