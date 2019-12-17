Перерва у засіданні Ради: нардепи пішли спілкуватися з активістами під ВР

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Верховній Раді Україні у пленарному засіданні оголосили перерву на 30 хвилин, щоб народні депутати та голови фракцій вийшли поспілкуватися з активістами, які зібралися біля стін ВРУ, зокрема, з вимогою зняти з розгляду законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Про це під час засідання сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Надійшло прохання оголосити перерву на 30 хвилин. Народні депутати і голови фракцій підуть спілкуватися з представниками різних громадських груп та активістами", - сказав Разумков.

Так, оголошена перерва до 11:10.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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