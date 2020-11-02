"Слуга народа" о рассмотрении земельного закона в КСУ: это угроза цивилизационному выбору страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный суд изменил расписание заседаний и сегодня начал рассматривать законопроект, который касается земельной реформы - это угроза цивилизационному выбору страны. Об этом заявила на брифинге после согласительного совета заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент УНН.
"Сегодня изменили расписание заседаний Большой палаты КСУ. И без того, чтобы раздать за три дня решение - вот сейчас судьи в 12:00 уже начали, видимо, рассмотрение законопроекта, касающегося земельной реформы. Поэтому да, мы считаем, что это большая угроза вообще цивилизационному выбору страны", - сказала Кравчук.
Также она добавила, что сегодня вечером состоится заседание фракции, где будут обсуждать вопрос о законопроектах, касающихся решения КСУ.
"Мы тут также не можем всей ВРУ пойти под суд и каким-то образом им не дать принять решение. Но мы должны какие-то другие шаги в сессионном зале принимать", - добавила Кравчук.
Напомним, как заявил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ с нарушением процедур изменил повестку дня и сегодня будет рассматривать дело по представлению 46 нардепов, которое касается толкования по земле.