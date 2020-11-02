“Слуга народу” про розгляд земельного закону у КСУ: це загроза цивілізаційному вибору країни

"Сьогодні змінили розклад засідань Великої палати КСУ. І без того, щоб роздати за три дні рішення - от зараз судді о 12:00 вже почали, мабуть, розгляд законопроекту, який стосується земельної реформи. Тому так, ми вважаємо, що це є велика загроза взагалі цивілізаційному вибору країни", - сказала Кравчук.

Також вона додала, що сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції, де будуть обговорювати питання щодо законопроектів, які стосуються рішення КСУ.

"Ми ж тут також не можемо всією ВРУ піти під суд і якимось чином їм не дати прийняти рішення. Але ми маємо якісь інші кроки у сесійній залі приймати", - додала Кравчук.

Нагадаємо, як заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, КСУ з порушенням процедур змінив порядок денний і сьогодні розглядатиме справу за поданням 46 нардепів, яка стосується тлумачення по землі.