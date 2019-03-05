Словенские арбитры получили назначения на матч "Челси" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. УЕФА провел процедуру назначения судейских бригад на первые поединки 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Главным арбитром матча "Челси" - "Динамо" выступит словенец Слава Винчич, на линиях ему будут помогать его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. 4-й арбитр Грега Кордеж. Дополнительные ассистенты Раде Обренович и Нейц Кайтазович.
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Примечательно, что Винчич обслуживал игру "Динамо" против французского "Генгама" в ЛЕ в 2015-м году, когда киевляне уступили 1:2 в гостях. Тогда словенец удалил двух игроков "Динамо" Ярмоленко и Беланду.
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Добавим, что матч 1/8 Лиги Европы "Челси" - "Динамо" состоится на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 7 марта. Начало встречи в 22.00.