Словенские арбитры получили назначения на матч "Челси" - "Динамо"

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24585 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116786 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120233 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122697 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121691 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153092 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130488 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Словенские арбитры получили назначения на матч "Челси" - "Динамо"

Словенские арбитры получили назначения на матч "Челси" - "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. УЕФА провел процедуру назначения судейских бригад на первые поединки 1/8 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Главным арбитром матча "Челси" - "Динамо" выступит словенец Слава Винчич, на линиях ему будут помогать его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. 4-й арбитр Грега Кордеж. Дополнительные ассистенты Раде Обренович и Нейц Кайтазович.

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Примечательно, что Винчич обслуживал игру "Динамо" против французского "Генгама" в ЛЕ в 2015-м году, когда киевляне уступили 1:2 в гостях. Тогда словенец удалил двух игроков "Динамо" Ярмоленко и Беланду.

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Добавим, что матч 1/8 Лиги Европы "Челси" - "Динамо" состоится на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 7 марта. Начало встречи в 22.00.

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