Словенські арбітри отримали призначення на матч "Челсі" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. УЄФА провів процедуру призначення суддівських бригад на перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Головним арбітром поєдинку "Челсі" – "Динамо" виступить словенець Славко Вінчич, на лініях йому будуть допомагати його співвітчизники Томаж Кланчнік і Андраж Ковачич. 4-й арбітр Грега Кордеж. Додаткові асистенти Раді Обренович і Нейц Кайтазовіч.
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Примітно, що Вінчич обслуговував гру "Динамо" проти французького "Генгаму" в ЛЄ у 2015-му році, коли кияни поступилися 1:2 в гостях. Тоді словенець вилучив двох гравців "Динамо" Ярмоленка та Беланду.
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Додамо, що матч 1/8 Ліги Європи "Челсі" - "Динамо" відбудеться на "Стемфорд Брідж" в четвер, 7 березня. Початок зустрічі о 22.00.