Легіонер "Динамо" відновився від травми перед матчами з "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Угорський центральний оборонець київського "Динамо" Тамаш Кадар повернувся до загальної групи клубу, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1/2".
Кадар через травму пропустив двоматчеве протистояння з грецьким "Олімпіакосом" в 1/16 фіналу Ліги Європи, а також виступ із "Зорею" в УПЛ.
У всіх трьох матчах на його позиції відіграв Артем Шабанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Європи: "Динамо" зустрінеться із "Челсі" в 1/8 фіналу
Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку угорця 25 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.
Додамо також, шанс вийти на поле легіонер матиме у баталії з "Десною", яка пройде завтра, а також у майбутній грі 1/8 фіналу ЛЄ проти "Челсі".