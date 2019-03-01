Легіонер "Динамо" відновився від травми перед матчами з "Челсі"

Кадар через травму пропустив двоматчеве протистояння з грецьким "Олімпіакосом" в 1/16 фіналу Ліги Європи, а також виступ із "Зорею" в УПЛ.

У всіх трьох матчах на його позиції відіграв Артем Шабанов.

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Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку угорця 25 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

Додамо також, шанс вийти на поле легіонер матиме у баталії з "Десною", яка пройде завтра, а також у майбутній грі 1/8 фіналу ЛЄ проти "Челсі".