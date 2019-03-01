Легионер "Динамо" восстановился после травмы перед матчами с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Венгерский центральный защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар вернулся в общую группу клуба, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".
Кадар из-за травмы пропустил двухматчевое противостояние с греческим “Олимпиакосом” в 1/16 финала Лиги Европы, а также выступление с “Зарей” в УПЛ.
Во всех трех матчах на его позиции сыграл Артем Шабанов.
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Отметим, что в нынешнем сезоне на счету венгра 25 матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.
Добавим также, шанс выйти на поле легионер получит в баталии с “Десной”, которая пройдет завтра, а также в предстоящей игре 1/8 финала ЛЕ против “Челси”.