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Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk – СМИ

Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 БТР Valuk. Об этом сообщает 24ur со ссылкой на источники, передает УНН.

Цитата

«Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронемашин типа Valuk. Словенские Valuk вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами», - говориться в сообщении.

Сообщается, что транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности.

Отмечается, что сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти.

Кроме того, сообщается, что у Словении БТР Valuk было 85 штук и они находились в словенской армии целых 24 года.

«Это наименее старое оружие, которое Словения прислала Украине, оно предназначено для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм», - говориться в сообщении.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Словения готова принять участие в восстановлении Украины.

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