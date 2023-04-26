Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 БТР Valuk. Об этом сообщает 24ur со ссылкой на источники, передает УНН.
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«Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронемашин типа Valuk. Словенские Valuk вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами», - говориться в сообщении.
Сообщается, что транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности.
Отмечается, что сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти.
Кроме того, сообщается, что у Словении БТР Valuk было 85 штук и они находились в словенской армии целых 24 года.
«Это наименее старое оружие, которое Словения прислала Украине, оно предназначено для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм», - говориться в сообщении.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что Словения готова принять участие в восстановлении Украины.