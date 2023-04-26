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Словенія секретно передала Україні 20 БТР Valuk – ЗМІ

Словенія секретно передала Україні 20 БТР Valuk – ЗМІ

Київ • УНН

 • 411825 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 БТР Valuk. Про це повідомляє 24ur з посиланням на джерела, передає УНН.

Цитата

«Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронемашин типу Valuk. Словенські Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що транспортування в Україну було завершено цього тижня в умовах повної секретності.

Зазначається, що сама операція тривала кілька місяців, оскільки бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити і перевезти.

Крім того, повідомляється, що у Словенії БТР Valuk було 85 штук і вони перебували в словенській армії цілих 24 роки.

«Це найменш стара зброя, яку Словенія надіслала Україні, вона призначена для перевезення піхоти і захисту її від протипіхотних мін і піхотної зброї калібром до 12,7 мм», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що Словенія готова взяти участь у відновленні України.

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