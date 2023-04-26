Словенія секретно передала Україні 20 БТР Valuk – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 БТР Valuk. Про це повідомляє 24ur з посиланням на джерела, передає УНН.
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«Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронемашин типу Valuk. Словенські Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що транспортування в Україну було завершено цього тижня в умовах повної секретності.
Зазначається, що сама операція тривала кілька місяців, оскільки бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити і перевезти.
Крім того, повідомляється, що у Словенії БТР Valuk було 85 штук і вони перебували в словенській армії цілих 24 роки.
«Це найменш стара зброя, яку Словенія надіслала Україні, вона призначена для перевезення піхоти і захисту її від протипіхотних мін і піхотної зброї калібром до 12,7 мм», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що Словенія готова взяти участь у відновленні України.