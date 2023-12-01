Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  103007 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  148277 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  150706 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  139100 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  134565 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  158502 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  221397 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196924 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210395 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200321 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178714 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40621 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  19775 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  17748 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  15812 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
slovatskie-dalnoboishchiki-nachali-blokirovat-dvizhenie-na-granitse-s-ukrainoi-gpsu

Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 14:55  •  7443 просмотра

Read in English

Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить ограниченные разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.

Представители Союза перевозчиков Словакии начали блокировать движение грузовиков  через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акция, сроки которой которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии 

- говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Детали

Отмечается, что перевозка гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут будут блокировать. Машины с другим грузом на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.

На въезд в Словакию движение блокироваться не будет, указали в ГПСУ.  Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.

Добавим

Словацкие перевозчики присоединяются к польским дальнобойщикам, которые с 6 ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. 

Польские и словацкие дальнобойщики требуют, чтобы ЕС восстановил систему предоставления ограниченного количества разрешений украинским компаниям на работу в блоке работу в блоке, а европейским дальнобойщикам - на въезд в Украину. Разрешения были отменены после вторжения рф.

Дополнение

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу дальнобойщиков, которые блокируют границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Словацькі далекобійники почали блокувати рух на кордоні з Україною - ДПСУ
Slovak truckers start blocking traffic on the border with Ukraine - State Border Guard Service
Новости по теме

Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ

Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить ограниченные разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.

Общество •   •  7443 просмотра
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ

Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации

Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.

Война •   •  9853 просмотра
Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации

Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью

Во время рабочей поездки украинские и датские парламентарии ознакомились с разрушенными объектами в Николаеве.

Политика •   •  10826 просмотра
Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью

Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко

Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.

Политика •   •  11192 просмотра
Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко

В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ

Израиль заявляет, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви подробно описал данные по заложникам, отметив в частности, что среди них: 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранных граждан.

Политика •   •  10436 просмотра
В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ

Погода на 2 декабря: снег и гололедица по всей стране, на западе сильные осадки

Завтра в западных областях возможны значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Общество •   •  10246 просмотра
Погода на 2 декабря: снег и гололедица по всей стране, на западе сильные осадки

Шторм в Крыму: на пляже в Гурзуфе нашли тело мужчины на пляже в Гурзуфе

На пляже в Гурзуфе было найдено тело мужчины, которое, вероятно, прибило к берегу с Черного моря, личность погибшего устанавливают.

Общество •   •  9869 просмотра
Шторм в Крыму: на пляже в Гурзуфе нашли тело мужчины на пляже в Гурзуфе

В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века

На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.

Культура •   •  10649 просмотра
В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века

Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";.

Политика •   •  11524 просмотра
Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы

Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку

Украинские водители на границе Краковец-Корчова с Польшей объявили голодовку, требуя пропуска большего количества грузовиков на фоне блокады со стороны польских перевозчиков.

Общество •   •  11901 просмотра
Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку