Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ

Представители Союза перевозчиков Словакии начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акция, сроки которой которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Детали

Отмечается, что перевозка гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут будут блокировать. Машины с другим грузом на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.

На въезд в Словакию движение блокироваться не будет, указали в ГПСУ. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.

Добавим

Словацкие перевозчики присоединяются к польским дальнобойщикам, которые с 6 ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.

Польские и словацкие дальнобойщики требуют, чтобы ЕС восстановил систему предоставления ограниченного количества разрешений украинским компаниям на работу в блоке работу в блоке, а европейским дальнобойщикам - на въезд в Украину. Разрешения были отменены после вторжения рф.

Дополнение

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу дальнобойщиков, которые блокируют границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.