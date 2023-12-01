Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ
Киев • УНН
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить ограниченные разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.
Представители Союза перевозчиков Словакии начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акция, сроки которой которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии
Детали
Отмечается, что перевозка гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будут будут блокировать. Машины с другим грузом на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.
На въезд в Словакию движение блокироваться не будет, указали в ГПСУ. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.
Добавим
Словацкие перевозчики присоединяются к польским дальнобойщикам, которые с 6 ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.
Польские и словацкие дальнобойщики требуют, чтобы ЕС восстановил систему предоставления ограниченного количества разрешений украинским компаниям на работу в блоке работу в блоке, а европейским дальнобойщикам - на въезд в Украину. Разрешения были отменены после вторжения рф.
Дополнение
Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу дальнобойщиков, которые блокируют границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение на границе с Украиной - ГПСУ
Словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить ограниченные разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.
Госпогранслужба получила от Нидерландов полевые госпитали и машины медицинской эвакуации
Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.
Парламентарии Украины и Дании встретились в Николаеве, где обсудили ситуацию с безопасностью
Во время рабочей поездки украинские и датские парламентарии ознакомились с разрушенными объектами в Николаеве.
Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко
Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.
В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ
Израиль заявляет, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви подробно описал данные по заложникам, отметив в частности, что среди них: 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранных граждан.
Погода на 2 декабря: снег и гололедица по всей стране, на западе сильные осадки
Завтра в западных областях возможны значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Шторм в Крыму: на пляже в Гурзуфе нашли тело мужчины на пляже в Гурзуфе
На пляже в Гурзуфе было найдено тело мужчины, которое, вероятно, прибило к берегу с Черного моря, личность погибшего устанавливают.
В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века
На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.
Забастовка перевозчиков: Украина и Польша договорились о частичном разблокировании границы
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева";.
Украинские водители на ПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку
Украинские водители на границе Краковец-Корчова с Польшей объявили голодовку, требуя пропуска большего количества грузовиков на фоне блокады со стороны польских перевозчиков.