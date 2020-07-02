Словакия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок после заседания правительства заявил, что Словацкая Республика признает Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики Венесуэлы. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.
Как цитирует издание заявление министерства, “этим шагом Словакия присоединяется к группе 24 государств — членов Европейского союза, которые еще в прошлом году констатировали, что единственным законным и демократически избранным конституционным деятелем в Венесуэле является Хуан Гуайдо”.
Министр Иван Корчок также обратил внимание на продолжающееся ухудшение внутриполитической ситуации в Венесуэле и на антиконституционные действия президента страны Николаса Мадуро, касающиеся вынесения новых демократических президентских выборов.
Именно режим Мадуро 29 июня распорядился выслать из страны главу представительства ЕС в Венесуэле Исабель Бриланте Педрос после того, как Европейский союз ужесточил санкции в отношении 11 венесуэльского правительства, которые поддерживают власть Мадуро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовят ответ РФ за поддержку Мадуро
В своем заявлении ЕС призывает президента Мадуро, “учитывая глубокий политический и социально-экономический кризис в Венесуэле”, искать мирные пути выхода из кризиса и пересмотреть свое решение.
20 мая 2018 года Николас Мадуро в результате внеочередных выборов был вновь избран президентом Венесуэлы. Поскольку второй президентский срок Мадуро закончится в 2025 году, оппозиция во главе с Гуайдо требует проведения новых президентских выборов.
В января 2019 года Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и большинство стран Запада признали его лидером страны, но реальная власть остается в Мадуро. Его поддерживают Россия и Китай.