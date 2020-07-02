Словаччина визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

ukru
12:11 • 12271 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 35649 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 85689 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 112683 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 114984 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170303 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141001 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148298 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148801 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129402 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 49114 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 130622 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 116815 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 117037 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 106643 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 12322 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 35723 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 85737 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 112698 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 114998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 10127 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107031 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107424 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124950 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141334 перегляди
Актуальне
Словаччина визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Словаччина визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Київ • УНН

 • 9194 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок після засідання уряду заявив, що Словацька Республіка визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Боліваріанської Республіки Венесуели. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Як цитує видання заяву міністерства, “цим кроком Словаччина приєднується до групи 24 держав — членів Європейського союзу, які ще минулого року константували, що єдиним законним і демократично обраним конституційним діячем у Венесуелі є Хуан Гуайдо”.

Міністр Іван Корчок також звернув увагу на тривале погіршення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі та на антиконституційні дії президента країни Ніколаса Мадуро, що стосуються виголошення нових демократичних президентських виборів.

Саме режим Мадуро 29 червня розпорядився вислати з країни голову представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педрос після того, як Європейський союз посилив санкції щодо 11 венесуельских урядовців, які підтримують владу Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готують відповідь РФ за підтримку Мадуро

У своїй заяві ЄС закликає президента Мадуро, “враховуючи глибоку політичну і соціально-економічну кризу в Венесуелі”, шукати мирні шляхи виходу з кризи і переглянути своє рішення.

20 травня 2018 року Ніколас Мадуро в результаті позачергових виборів був вдруге обраний президентом Венесуели. Оскільки другий президентський термін Мадуро закінчиться у 2025 році, опозиція на чолі з Гуайдо вимагає проведення нових президентських виборів.

У січні 2019 року Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента. США і більшість країн Заходу визнали його лідером країни, але реальна влада залишається у Мадуро. Його підтримують Росія та Китай.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32