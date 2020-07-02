Словаччина визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок після засідання уряду заявив, що Словацька Республіка визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Боліваріанської Республіки Венесуели. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Як цитує видання заяву міністерства, “цим кроком Словаччина приєднується до групи 24 держав — членів Європейського союзу, які ще минулого року константували, що єдиним законним і демократично обраним конституційним діячем у Венесуелі є Хуан Гуайдо”.
Міністр Іван Корчок також звернув увагу на тривале погіршення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі та на антиконституційні дії президента країни Ніколаса Мадуро, що стосуються виголошення нових демократичних президентських виборів.
Саме режим Мадуро 29 червня розпорядився вислати з країни голову представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педрос після того, як Європейський союз посилив санкції щодо 11 венесуельских урядовців, які підтримують владу Мадуро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готують відповідь РФ за підтримку Мадуро
У своїй заяві ЄС закликає президента Мадуро, “враховуючи глибоку політичну і соціально-економічну кризу в Венесуелі”, шукати мирні шляхи виходу з кризи і переглянути своє рішення.
20 травня 2018 року Ніколас Мадуро в результаті позачергових виборів був вдруге обраний президентом Венесуели. Оскільки другий президентський термін Мадуро закінчиться у 2025 році, опозиція на чолі з Гуайдо вимагає проведення нових президентських виборів.
У січні 2019 року Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента. США і більшість країн Заходу визнали його лідером країни, але реальна влада залишається у Мадуро. Його підтримують Росія та Китай.