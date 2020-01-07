США готують відповідь РФ за підтримку Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Підтримка Російською Федерацією уряду венесуельського лідера Ніколаса Мадуро не залишиться без відповіді, заявив Елліот Ебрамс, спеціальний представник Білого дому у справах Венесуели. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"За словами Ебрамс, Сполучені Штати серйозно "недооцінили" рівень підтримки, що надається уряду Мадуро з боку Кремля. У минулому році Росія збільшила економічний вплив в Венесуелі. В умовах американського ембарго на експорт венесуельської нафти через російські компанії проходить 70 відсотків нафти, що видобувається в Венесуелі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, без допомоги з боку Росії і Куби, яка направила до Венесуели 2500 агентів спецслужб, які займають ключові позиції в венесуельських службах безпеки і армії, "режим Мадуро не був би при владі", заявив Ебрамс.
"Ми ретельно вивчаємо роль Росії і не дозволимо їй продовжувати підтримку на рівні останніх місяців, не відповівши їм на це", - підкреслив спеціальний представник Білого дому.
Ці заяви послідували на наступний день після того, як уряд Ніколаса Мадуро спробував призначити нового главу Національної асамблеї, не допустивши в приміщення парламенту депутатів від опозиції, на яких припадає більшість місць. Цей демарш венесуельської влади засудили Сполучені Штати, Європейський союз і більшість країн Латинської Америки, в тому числі, Аргентина і Мексика, де при владі перебувають "ліві" уряди.
За словами Ебрамса, на стороні Мадуро залишається лише Росія, Куба, Китай і кілька диктатур, "він втратив підтримку навіть з боку лівих в Латинській Америці".
Як повідомлялося раніше в УНН, опозиція знову проголосила Гуайдо главою парламенту Венесуели.