США готовят ответ РФ за поддержку Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Поддержка Российской Федерацией правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро не останется без ответа, заявил Эллиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
"По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно "недооценили" уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70 процентов нефти, добываемой в Венесуэле", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, "режим Мадуро не был бы у власти", заявил Эбрамс.
"Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это", - подчеркнул специальный представитель Белого дома.
Эти заявления последовали на следующий день после того, как правительство Николаса Мадуро попыталось назначить нового главу Национальной ассамблеи, не допустив в помещение парламента депутатов от оппозиции, на которых приходится большинство мест. Этот демарш венесуэльских властей осудили Соединенные Штаты, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки, в том числе, Аргентина и Мексика, где у власти находятся левые правительства.
По словам Эбрамса, на стороне Мадуро остаются лишь Россия, Куба, Китай и несколько диктатур, "он потерял поддержку даже со стороны левых в Латинской Америке".
Как сообщалось ранее в УНН, оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы.