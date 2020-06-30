Венесуела висилає посла Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Венесуела висилає посла Європейського Союзу. Ісабель Брільанте Педроса повинна покинути південноамериканської країни протягом 72 годин, заявив глава Венесуели Ніколас Мадуро в Каракасі в понеділок, 29 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Євросоюз кількома годинами раніше ввів санкції відносно ще 11 венесуельських офіційних осіб. Штрафні заходи обумовлені роллю цих осіб "в діях і рішеннях, які підривають демократію і принцип верховенства права в Венесуелі".
Санкції, що зачіпають вже 36 осіб, включають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів.
Нагадаємо, у Венесуелі близько півтора років триває боротьба за владу між лівонаціоналістичним урядом на чолі з Мадуро і правоцентристської опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо.
У січні 2019 року Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента, що було визнано більш ніж 50 державами. Однак Ніколас Мадуро, на боці якого армія, як і раніше утримує владу в країні.