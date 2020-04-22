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У Венесуелі прихильники Мадуро і Гуайдо ведуть переговори на тлі пандемії

У Венесуелі прихильники Мадуро і Гуайдо ведуть переговори на тлі пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Представники чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його опонента Хуана Гуайдо почали переговори. Про повідомляє УНН з посиланням на Reuters і Радіо Свобода.

Переговори почалися через ситуацію з поширенням коронавірусу та гіперінфляції на тлі посилення санкцій з боку США.

За словами джерел агентства, і Мадуро, і Гуайдо переконані, що пандемія COVID-19 підірве політичні позиції опонента.

Правозахисники закликають прихильників президента і опозиції до перемир’я для координації поставок гуманітарної допомоги і збільшення імпорту бензину.

У Венесуелі, за останніми даними, коронавірус виявлений у 285 людей, 10 із яких померли. ООН вважає країну найбільш вразливою для інфекції через брак засобів дезінфекції в лікарнях і зубожіння населення.

Востаннє сторони намагалися домовитися в травні 2019 року в Осло, однак про результати переговорів не повідомлялося.

Наприкінці березня США запропонували Венесуелі створити новий перехідний уряд за участю представників сторін. Вашингтон запропонував Мадуро і Гуайдо піти у відставку. У відповідь МЗС Венесуели назвав план Вашингтона втручанням у внутрішні справи країни. Гуайдо план США підтримав.

Хуан Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента в січні 2019 року. США і більшість країн Заходу визнали його лідером країни, але реальна влада залишається у Мадуро. Його підтримують Росія та Китай.

Нагадаємо, влада Венесуели ввела режим надзвичайного стану через коронавірус.

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