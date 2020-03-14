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Влада Венесуели введе режим надзвичайного стану через коронавірус

Влада Венесуели введе режим надзвичайного стану через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення ввести режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з виявленням випадків зараження коронавірусом. Про це в п'ятницю оголосив президент країни Ніколас Мадуро під час виступу в Каракасі, передає УНН із посиланням на Reuters.

“Я буду діяти відповідно до статті 338 (Конституції Венесуели), яка дозволяє вводити надзвичайний стан у випадках..., які наражають на небезпеку націю”, — заявив Мадуро.

Мадуро також закликав усіх чиновників “до максимальної дисципліни”. “Наша загальнонаціональна мета — не допустити поширення вірусу”, — підкреслив він.

Раніше влада Венесуели зафіксували в країні два перші випадки зараження новим коронавірусом.

Перед цим, режим надзвичайного стану через коронавірус ввів президент Дональд Трамп у Сполучених Штатах.

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