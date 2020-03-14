Влада Венесуели введе режим надзвичайного стану через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення ввести режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з виявленням випадків зараження коронавірусом. Про це в п'ятницю оголосив президент країни Ніколас Мадуро під час виступу в Каракасі, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Я буду діяти відповідно до статті 338 (Конституції Венесуели), яка дозволяє вводити надзвичайний стан у випадках..., які наражають на небезпеку націю”, — заявив Мадуро.
Мадуро також закликав усіх чиновників “до максимальної дисципліни”. “Наша загальнонаціональна мета — не допустити поширення вірусу”, — підкреслив він.
Раніше влада Венесуели зафіксували в країні два перші випадки зараження новим коронавірусом.
Перед цим, режим надзвичайного стану через коронавірус ввів президент Дональд Трамп у Сполучених Штатах.