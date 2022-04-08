Словакия передала Украине С-300 – премьер

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"Могу подтвердить, что Словацкая Республика после обращения Украины за помощью в осуществлении самообороны по статье 51 Устава ООН, как прямой результат вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, безвозмездно передала Украине ЗРК С-300", - написал Хегер.

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Словацкий премьер-министр, посетивший Киев в пятницу, также заявил, что в свою очередь собственная оборона Словакии обеспечена.

По его словам, передача систем «не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта в Украине».

Словакия эксплуатирует одну батарею системы ПВО С-300, которую она унаследовала после распада Чехословакии в 1993 году.

Ранее

В марте стало известно, что по просьбе Украины предоставить системы ПВО, Словакия готова предоставить вооружение, но если что-то получит взамен.