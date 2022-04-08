Словаччина передала Україні С-300 – прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Словаччина передала Україні свої системи ППО С-300, щоб допомогти їй захиститись від російської агресії. Інформацію про це підтвердив у п'ятницю прем'єр-міністр Едуард Хегер на верифікованій сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео, пише УНН.
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"Можу підтвердити, що Словацька Республіка після звернення України за допомогою у здійсненні самооборони за статтею 51 Статуту ООН як прямий результат збройної агресії з боку Російської Федерації безоплатно передала Україні ЗРК С-300", - написав Хегер.
Додамо
Словацький прем'єр-міністр, який відвідав Київ у п'ятницю, також заявив, що у свою чергу власну оборону Словаччини забезпечено.
За його словами, передача систем "не означає, що Словаччина стала частиною збройного конфлікту в Україні".
Словаччина експлуатує одну батарею системи ППО С-300, яку вона успадкувала після розпаду Чехословаччини у 1993 році.
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У березні стало відомо, що на прохання України надати системи ППО Словаччина готова надати озброєння, але якщо щось отримає натомість.