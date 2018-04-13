Слова Меркель не дают гарантий украинском транзита газа - "Нафтогаз"

"С точки зрения тех, кто уже давно работает с "Газпромом", во-первых, это уже случалось, когда строился "Северный поток-1", были определенные гарантии, которых никто не пытался придерживаться. По поводу гарантий от России в целом - я могу напомнить, что, как я говорил, - несмотря на то, что у нас есть контракты, есть решение европейских арбитражных институтов, у нас есть все юридические гарантии выполнения контрактных обязательств - но "Газпром", даже взяв от нас подписку, в последний момент решает: "нет, не хочу". И у нас на самом деле нет аргументов относительно того, что какая-то более высокоуровневяя гарантия, чем контракт и решения европейских судов будет выполнена", - сказал он, отвечая на вопрос о недавнем заявлении Ангелы Меркель о транзите через Украину после строительства "Северного потока-2".

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что остается важным транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока-2".