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Слова Меркель не дают гарантий украинском транзита газа - "Нафтогаз"

Слова Меркель не дают гарантий украинском транзита газа - "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 10844 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель или решения европейских судебных инстанций еще не могут дать гарантий, когда дело касается России. Об этом сказал уполномоченный по работе с органами государственной власти в НАК "Нафтогаз" Вадим Гламаздин, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает УНН.

"С точки зрения тех, кто уже давно работает с "Газпромом", во-первых, это уже случалось, когда строился "Северный поток-1", были определенные гарантии, которых никто не пытался придерживаться. По поводу гарантий от России в целом - я могу напомнить, что, как я говорил, - несмотря на то, что у нас есть контракты, есть решение европейских арбитражных институтов, у нас есть все юридические гарантии выполнения контрактных обязательств - но "Газпром", даже взяв от нас подписку, в последний момент решает: "нет, не хочу". И у нас на самом деле нет аргументов относительно того, что какая-то более высокоуровневяя гарантия, чем контракт и решения европейских судов будет выполнена", - сказал он, отвечая на вопрос о недавнем заявлении Ангелы Меркель о транзите через Украину после строительства "Северного потока-2".

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что остается важным транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока-2".

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