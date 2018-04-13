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Слова Меркель не дають гарантій українському транзиту газу — “Нафтогаз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Заява канцлера Німеччини Ангели Меркель або рішення європейських судових інстанцій ще не можуть дати гарантій, коли справа стосується Росії. Про це сказав уповноважений з роботи з органами державної влади в НАК "Нафтогаз" Вадим Гламаздін, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає УНН.

“З точки зору тих, хто вже давно працює з „Газпромом“, по-перше, це вже траплялося, коли будувався „Північний потік-1“, були певні гарантії, яких ніхто не намагався дотримуватись. Щодо взагалі гарантій від Росії — я можу нагадати, що, як я казав, — попри те, що ми маємо контракти, маємо рішення європейських арбітражних інституцій, у нас є всі юридичні гарантії виконання контрактних зобов’язань — але „Газпром“, навіть взявши від нас передплату, в останню мить вирішує: „ні, не хочу“. І в нас насправді нема аргументів щодо того, що якась більш високорівнева гарантія, ніж контракт і рішення Європейських судів буде виконана”, — сказав він, відповідаючи на запитання стосовно нещодавньої заяви Ангели Меркель про транзит через Україну після побудови “Північного потоку-2”.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила, що залишається важливим транзит газу через територію України після будівництва “Північного потоку-2”.

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