Слова Меркель не дають гарантій українському транзиту газу — “Нафтогаз”

“З точки зору тих, хто вже давно працює з „Газпромом“, по-перше, це вже траплялося, коли будувався „Північний потік-1“, були певні гарантії, яких ніхто не намагався дотримуватись. Щодо взагалі гарантій від Росії — я можу нагадати, що, як я казав, — попри те, що ми маємо контракти, маємо рішення європейських арбітражних інституцій, у нас є всі юридичні гарантії виконання контрактних зобов’язань — але „Газпром“, навіть взявши від нас передплату, в останню мить вирішує: „ні, не хочу“. І в нас насправді нема аргументів щодо того, що якась більш високорівнева гарантія, ніж контракт і рішення Європейських судів буде виконана”, — сказав він, відповідаючи на запитання стосовно нещодавньої заяви Ангели Меркель про транзит через Україну після побудови “Північного потоку-2”.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила, що залишається важливим транзит газу через територію України після будівництва “Північного потоку-2”.