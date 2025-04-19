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Сломали забор и вырвались: около сотни солдат РФ попытались сбежать из воинской части в Краснодаре

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Около сотни российских солдат в пятницу пытались сбежать из воинской части в Краснодаре. Солдаты, содержащиеся в комендатуре, сломали забор, что привело к перекрытию улиц и усилению патрулей полиции.

Сломали забор и вырвались: около сотни солдат РФ попытались сбежать из воинской части в Краснодаре

В российском городе Краснодар в пятницу, 18 апреля, из воинской части пытались сбежать около сотни солдат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы AstraBaza.

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Отмечается, что около ста российских солдат участвовали в попытке такого побега из части.

В районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли 2-ю Трудовую улицу. Вокруг множество патрульных автомобилей, полицейские досматривают транспортные средства

- говорится в сообщении Astra.

По данным пропагандистского Telegram-канала Baza, около 100 беглых солдат перед тем держали на территории одной из военных комендатур "в специально огороженном месте". Также отмечается, что солдаты сломали забор и уже вышли на территорию комендатуры.

По предварительным данным, беглые военные в Краснодаре не были вооружены. Данные о пострадавших или жертвах в результате инцидента не поступали.

Напомним

россия активно вербует в армию, тратя миллионы долларов на рекламу и бонусы. Это свидетельствует о намерении продолжать финансирование вооруженных сил на нынешнем уровне в течение длительного времени.

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